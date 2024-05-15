Kızılay kurban vekalet ücreti açıklandı

Türk Kızılay'ı vekaletle kurban kesim fiyatları açıklandı. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye ile birlikte 21 ülkede kesim ve dağıtım yapacaklarını söyledi.
Bu sene 128 bin hisseye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bu 128 bin hissenin 28 bin tanesini yurt içinde kesmiş olacağız, 100 bin tanesini ise yurt dışı operasyonlarımız için ayrılmış durumda. Bu sene 3 milyon 800 bin kişiye ulaşmayı düşünüyoruz." dedi.
Yılmaz, deprem bölgesiyle birlikte Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine de kavurma konserveleri ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Yılmaz, "Gazze'ye ulaşımda dönem dönem aksamalar oluyor. 7 gündür maalesef girişler kapalı ama bir şekilde o kapı açılacak. Türk halkının kurban paylarını bu sefer konserve şeklinde de gemilerimizle yine Filistin'deki Gazze'deki halklara ulaştıracağız." diye konuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.