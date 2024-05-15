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Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!

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Otoyolun Kocaeli ve Sakarya kesiminde görevli jandarma ekipleri, ocak-nisan döneminde hız ihlali yaptığı belirlenen 12 bin 601 araca para cezası uyguladı. Kontroller kapsamında otoyolun Kocaeli kesiminde 1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde hız limitini aşan 10 bin 975 araca para cezası uyguladı. Ceza kesilenler arasında en dikkati çeken araç, saatte 257 kilometre hıza ulaşan otomobil oldu.

Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi! mask
Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!
Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!
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İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan geçen Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik güvenliğinin sağlanması ve aşırı hızdan kaynaklanan kazaların önlenmesi amacıyla 24 saat esasına göre radarla denetim gerçekleştiriliyor.

Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya İl Jandarma Komutanlıkları otoyol trafik jandarma timlerince yönetmelikte gösterilen esas ve usullere uygun olarak trafik akışı düzenleniyor.

Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!

Sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek adına otoyolun geçtiği 3 ildeki görevli jandarma timlerince hızdan kaynaklı kazaların azaltılması amaçlı gün boyu dönüşümlü olarak radar ile hız denetimi yapılıyor.

Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!

Jandarma aracına monteli veya yol kenarında seyyar kullanılabilen, Avrupa standartları ölçüsünde yerli hız testi cihazlarıyla yapılan uygulamalarda otoyolun 4 şeridinde seyreden araçlar, lazer teknolojisi kullanılarak yağmurlu, karlı ve sisli hava koşulları gözetilmeksizin denetleniyor.

Otoyolda hız limiti otomobillerde 140, panelvanlarda 110, otobüs, minibüs ve motosikletlerde 100, kamyonetlerde 95, kamyon ve çekicilerde 90 kilometre olarak uygulanıyor.

Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!

Saatte 272 kilometre hıza ulaşan otomobil radara takıldı

Trafik jandarması timleri, denetimlerle hız nedeniyle meydana gelebilecek kazalarda ölüm ve yaralanma riskini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!

Bu kapsamda Sakarya'da 2024'ün ilk 4 ayında hız sınırını ihlal eden 1626 araca para cezası uygulandı. 54 kilometrelik güzergahta azami hızı aştığı için ceza yazılan araçlar arasında en yüksek hıza saatte 272 kilometreyle bir otomobil ulaştı.

Kocaeli'deki jandarma ekipleri de hız ihlallerini önlemek amacıyla Gebze'nin Balçık Mahallesi ile İzmit'in Akmeşe Mahallesi arasında kalan 113 kilometrelik bölgede 24 saat esasına göre radar uygulaması yapıyor.

Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!

Ekipler, özellikle araç yoğunluğunun yüksek seviyelere ulaştığı bayram tatillerinde trafik güvenliğini arttırmak için hız kontrollerini sıklaştırıyor.

Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!

Kontroller kapsamında otoyolun Kocaeli kesiminde 1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde hız limitini aşan 10 bin 975 araca para cezası uyguladı. Ceza kesilenler arasında en dikkati çeken araç, saatte 257 kilometre hıza ulaşan otomobil oldu.

Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!

Kocaeli ve Sakarya'da en yüksek hızla radara yakalanan iki araca, azami hız sınırını yüzde 50 aşmaktan 6 bin 439'ar lira ceza uygulandı.

Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!

Jandarma ekiplerinin otoyol üzerinde yaptığı hız denetim çalışmaları havadan da görüntülendi.

Kocaeli 10 bin 975 araca hız cezası! 257 kilometre hızla ceza yedi!

Kaynak: AA

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15 May 2024 - 12:04 AA Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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