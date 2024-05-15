Kocaelispor’un beşinci Play-Off yolculuğu

İLKİNİ BAL’DA OYNAMIŞTI



Yarın deplasmanda kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Kocaelispor daha önce tarihinde 4 kez Play-Off maçlarında boy gösterdi. 2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olan Kocaelispor Play-Off turunda Eskişehir’de Sultangazispor ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini 2-0 yenerek şampiyon olmuştu. 2016-2017 sezonunda ligi 4.sırada bitiren temsilcimiz yine Play-Off oynamaya hak kazanmıştı. Yarı finalde Ankara Demirspor’u eleyen Kocaelispor, Antalya’da oynanan finalde Altay’a penaltı vuruşları sonrasında elenerek bir üst lige yükselememişti.



SONUNCU SAKARYA ZAFERİ



Kocaelispor 2018-2019 sezonunda da Play-Off oynamaya hak kazandı. Ligi ikinci sırada bitiren ve Play-Off’ yarı finalinde Çorum FK ile eşleşen Kocaelispor rakibini ilk maçta deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen rövanşında sahasında 3-0 kaybetmiş ve final şansını yitirmişti. Kocaelispor son Play-Off macerasını ise 2020-2021 sezonunda yaşamıştı. Temsilcimiz 2020-2021 sezonunda ligi üçüncü sırada tamamlamış önce çeyrek finalde Ankara Demirspor’u daha sonra yarı finalde Hekimoğlu’nu elemiş ve finale yükselmişti. Kocaelispor finalde ise Sakaryaspor’u 4-0 ile geçerek adını 1.lige yazdırmıştı.