Kocaelispor’un beşinci Play-Off yolculuğu

İLKİNİ BAL’DA OYNAMIŞTI
Yarın deplasmanda kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Kocaelispor daha önce tarihinde 4 kez Play-Off maçlarında boy gösterdi. 2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olan Kocaelispor Play-Off turunda Eskişehir’de Sultangazispor ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini 2-0 yenerek şampiyon olmuştu. 2016-2017 sezonunda ligi 4.sırada bitiren temsilcimiz yine Play-Off oynamaya hak kazanmıştı. Yarı finalde Ankara Demirspor’u eleyen Kocaelispor, Antalya’da oynanan finalde Altay’a penaltı vuruşları sonrasında elenerek bir üst lige yükselememişti.
SONUNCU SAKARYA ZAFERİ
Kocaelispor 2018-2019 sezonunda da Play-Off oynamaya hak kazandı. Ligi ikinci sırada bitiren ve Play-Off’ yarı finalinde Çorum FK ile eşleşen Kocaelispor rakibini ilk maçta deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen rövanşında sahasında 3-0 kaybetmiş ve final şansını yitirmişti. Kocaelispor son Play-Off macerasını ise 2020-2021 sezonunda yaşamıştı. Temsilcimiz 2020-2021 sezonunda ligi üçüncü sırada tamamlamış önce çeyrek finalde Ankara Demirspor’u daha sonra yarı finalde Hekimoğlu’nu elemiş ve finale yükselmişti. Kocaelispor finalde ise Sakaryaspor’u 4-0 ile geçerek adını 1.lige yazdırmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.