Özçelik-İş Sendikası Bekaert’te yetkiyi resmen aldı

BAKANLIK TESPİTİ YAPTI

Bekaert’e ait İzmit ve Kartepe fabrikalarının birleşmesi sırasında yaşanan sendikal mücadelede de sonuç çıktı. Bekaert Kartepe fabrikasında örgütlü olan Özçelik-İş Sendikası. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu İzmit fabrikasında yetki tespitini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetki başvurusunu değerlendirdi ve Bekaret İzmit fabrikasında Özçelik-İş Sendikası’nın yetki alacağı çoğunluğu elde ettiğini tespit etti. Bu tespite itiraz olmazsa Özçelik-İş sendikası İzmit fabrikasında örgütlü olacak.

İŞÇİNİN İRADESİNE SAYGI DUYULSUN

Yetki tespiti ile ilgili açıklama yapan Özçelik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Arif Çolak, Bekaert İzmit ve Kartepe fabrikalarının birleşme sürecinin tamamen işverenlerin inisiyatifinde olduğunu kaydetti. Bu birleşme sürecinde işçinin sendikal tercini yaptığını ifade eden Çolak, “ Yeni işletmemizde toplu iş sözleşmesi yapmaya, çalışanların hak ve menfaatlerini koruyup, geliştirmeye yetkili olan sendika Özçelik-İş’dir. İşçinin bu iradesine herkesin saygı duyması gerekmektedir. Bizler de bundan sonraki süreçte dün olduğu gibi bugün de yarın da Bekaert’te işçinin refah ve huzurunun garantisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

ŞOV YAPMAYACAĞIZ

İşçilerin Özçelik-İş Sendikası’na güvenin tam olduğunu ifade eden Çolak, fabrikada iş barışı ve huzurunu daha da geliştireceklerini kaydetti. Toplu iş sözleşmelerinde işçinin istemediği sözleşmeye imza atmadıklarını iddia eden Çolak, “Üyelerimizin talep ve beklentilerini iyi biliyoruz. Kuru gürültüyle çatışma kültürünü yaşam felsefesi haline getirmişlerin aksine, üyelerimizin refah ve huzuru için sahada da, masada da güçlü bir temsil sağlayarak, üyelerimiz ve aileleri için en iyisini hayata geçirmek için canla başla çalışacağız. Özçelik-İş Sendikası olarak, başkaları gibi emekçileri hiçbir zaman içi boş bir şov malzemesi yapmadık, yapmayacağız da” dedi.