Bir kaleci futbol takımının yarısıdır... Kurtarışlarıyla Karamürselspor’u BAL’ a çakardı

2001 YILINDA KALECİLİĞE BAŞLADI



Kaleci, futbolda, takım savunmasının en arkasında duran ve birincil görevi topu kaleye girmesini önlemek için mücadele eden oyuncudur. Kaleciler bazen önemli kurtarışlara imza atarak taraftarlarını sevince boğarken, bazen de yaptıkları basit hatalarla skora olumsuz etki ederek taraftarlarını üzen bir role sahip. Karamürselspor’un file bekçisi Mehmet Öztürk, işte bu hayati görevi yapan Kocaeli’nin en gözde eldivenlerinden biri. Öztürk kaleciliğe ilk olarak 2001 yılında Hereke Yıldızspor’da başladı.



BİRÇOK KULÜP’TE TOP KOŞTURDU



Yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen Öztürk, sergilediği performansla o dönem Kocaeli’de amatör ve bölgesel ligde top koşturan birçok futbol kulübünün dikkatini çekmişti. Düzgün fiziği, yaptığı kurtarışlar, hırsı ve takım oyuncularını sahana yönlendirmesiyle profesyonel bir kaleci stilini sergileyen Öztürk, Hereke Yıldızspor’dan sonra Körfez Beledispor, İstanbul Beylerbeyispor, İlimtepe Futbol Kulübü, Karamürselspor, Yalova Altınovaspor’da top koşturdu. Öztürk, geçen sezon Karamürselspor’a ikinci kez geri döndük.



TAKIMINI BAL’A ÇIKARDI



Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkan Karamürselspor, file bekçisi Mehmet Öztürk’e çok şey borçlu. Bu sezon sergilediği üstün performans ve kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla takımına hayat verdi. 3 Mayıs’ta oynanan Süper Amatör Lig Play-Off final maçında Bağdatspor’u penaltılarda 3-1 mağlup eden Karamürselspor’un file bekçisi Öztürk, penaltı atışlarında iki penaltı kurtararak galibiyetin mimarı oldu.



ÖZTÜRK’E TEKLİF YAĞIYOR



Bölgesel Amatör Lig’e bir sezon arayla yeniden yükselme başarısı gösteren Karamürselspor’un file bekçisi Mehmet Öztürk, final maçında sergilediği üstün performans ve kurtardığı iki penaltıyla kulübüne hayat vermişti. Karamürsel’de günün adamı olan Öztürk’e ilçe halkı sahip çıkarken, birçok kulüp de Öztürk’ü transfer etmek için teklif götürmeye hazırlanıyor.





