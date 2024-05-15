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15 May 2024 - 12:24- Spor G:

Bir kaleci futbol takımının yarısıdır... Kurtarışlarıyla Karamürselspor’u BAL’ a çakardı

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Kaleci bir takımının yarısıdır. Kalecinin o gün performansı iyiyse takımı bir adım önde demektir. Kalecinin takıma güven vermesi önemlidir. Bu sezon bölgesel lige yeniden çıkan Karamürselspor’un file bekçisi olan Mehmet Öztürk, Bağdatspor ile oynadıkları final maçında penaltılara giden maçta kurtardığı iki penaltı ile takımını BAL ligine çıkartan Öztürk’e, birçok kulüpten teklif yağıyor.

Cemalettin Öztürk
Cemalettin Öztürk Tüm Haberleri
Bir kaleci futbol takımının yarısıdır... Kurtarışlarıyla Karamürselspor’u BAL’ a çakardı mask
Bir kaleci futbol takımının yarısıdır... Kurtarışlarıyla Karamürselspor’u BAL’ a çakardı
Bir kaleci futbol takımının yarısıdır... Kurtarışlarıyla Karamürselspor’u BAL’ a çakardı
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2001 YILINDA KALECİLİĞE BAŞLADI


Kaleci, futbolda, takım savunmasının en arkasında duran ve birincil görevi topu kaleye girmesini önlemek için mücadele eden oyuncudur. Kaleciler bazen önemli kurtarışlara imza atarak taraftarlarını sevince boğarken, bazen de yaptıkları basit hatalarla skora olumsuz etki ederek taraftarlarını üzen bir role sahip. Karamürselspor’un file bekçisi Mehmet Öztürk, işte bu hayati görevi yapan Kocaeli’nin en gözde eldivenlerinden biri. Öztürk kaleciliğe ilk olarak 2001 yılında Hereke Yıldızspor’da başladı.

Bir kaleci futbol takımının yarısıdır... Kurtarışlarıyla Karamürselspor’u BAL’ a çakardı


BİRÇOK KULÜP’TE TOP KOŞTURDU


Yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen Öztürk, sergilediği performansla o dönem Kocaeli’de amatör ve bölgesel ligde top koşturan birçok futbol kulübünün dikkatini çekmişti. Düzgün fiziği, yaptığı kurtarışlar, hırsı ve takım oyuncularını sahana yönlendirmesiyle profesyonel bir kaleci stilini sergileyen Öztürk, Hereke Yıldızspor’dan sonra Körfez Beledispor, İstanbul Beylerbeyispor, İlimtepe Futbol Kulübü, Karamürselspor, Yalova Altınovaspor’da top koşturdu. Öztürk, geçen sezon Karamürselspor’a ikinci kez geri döndük.

Bir kaleci futbol takımının yarısıdır... Kurtarışlarıyla Karamürselspor’u BAL’ a çakardı


TAKIMINI BAL’A ÇIKARDI 


Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkan Karamürselspor, file bekçisi Mehmet Öztürk’e çok şey borçlu. Bu sezon sergilediği üstün performans ve kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla takımına hayat verdi. 3 Mayıs’ta oynanan Süper Amatör Lig Play-Off final maçında Bağdatspor’u penaltılarda 3-1 mağlup eden Karamürselspor’un file bekçisi Öztürk, penaltı atışlarında iki penaltı kurtararak galibiyetin mimarı oldu.

Bir kaleci futbol takımının yarısıdır... Kurtarışlarıyla Karamürselspor’u BAL’ a çakardı


ÖZTÜRK’E TEKLİF YAĞIYOR


Bölgesel Amatör Lig’e bir sezon arayla yeniden yükselme başarısı gösteren Karamürselspor’un file bekçisi Mehmet Öztürk, final maçında sergilediği üstün performans ve kurtardığı iki penaltıyla kulübüne hayat vermişti. Karamürsel’de günün adamı olan Öztürk’e ilçe halkı sahip çıkarken, birçok kulüp de Öztürk’ü transfer etmek için teklif götürmeye hazırlanıyor.

Bir kaleci futbol takımının yarısıdır... Kurtarışlarıyla Karamürselspor’u BAL’ a çakardı
Bir kaleci futbol takımının yarısıdır... Kurtarışlarıyla Karamürselspor’u BAL’ a çakardı
Bir kaleci futbol takımının yarısıdır... Kurtarışlarıyla Karamürselspor’u BAL’ a çakardı
Bir kaleci futbol takımının yarısıdır... Kurtarışlarıyla Karamürselspor’u BAL’ a çakardı



# Kocaeli, İstanbul, ilçe, Körfez

15 May 2024 - 12:24 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Cemalettin Öztürk

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