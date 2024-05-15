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Ormanya’nın doğal güzellikleri cebinizde

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Büyükşehir’in turizm markası Ormanya, mobil uygulamasıyla artık cebinizde. Ormanya'nın yepyeni mobil uygulamasıyla doğanın güzelliklerini keşfedin

Ormanya’nın doğal güzellikleri cebinizde mask
Ormanya’nın doğal güzellikleri cebinizde
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin turizm markası Ormanya, yeni mobil uygulamasıyla doğaseverlere heyecan dolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. "Ormanya" mobil uygulaması, kullanıcıların Ormanya'yı keşfetmelerini ve doğanın sunduğu güzellikleri kolaylıkla deneyimlemelerini hedefliyor.

DÖRT ANA BAŞLIKTA TOPLANDI

Uygulama, kullanıcı dostu arayüzü ve akıllı harita desteği ile dört ana başlık altında içeriğini düzenliyor. Engelsiz Arayüz, Canlıları Keşfet, Doğa Okulu ve Ormanya Macerası mobil oyunu gibi ana başlıklar, kullanıcıların Ormanya'yı keşfederken ihtiyaç duyacakları bilgilere hızlı erişimini sağlamakla beraber güvenli ve keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

ENGELLİLERE SESLİ REHBER

Ormanya mobil uygulama içerisinde yer alan Engelsiz Arayüz ile görme engelliler için daha güvenli ve ulaşılabilir bir ziyaret deneyimi sağlanacaktır. Bu menüyü kullandıklarında Ormanya içerisinde gittikleri tüm alanlarda sesli rehber onları yönlendirecek.

ORMANYA MACERASI MOBİL OYUNU

Ormanya Macerası mobil oyunu ise uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu oyun, ziyaretçilerin Ormanya'daki çeşitli fauna ve flora güzelliklerini keşfetmelerini ve eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyor. İçerik üreticilerle birlikte hazırlanan oyun, eğlenceli bir şekilde Ormanya'yı gezmeyi ve doğanın büyüleyici atmosferinde zaman geçirmeyi sağlıyor. Oyunu tamamlayan doğaseverler ise sürpriz hediyeler kazanma fırsatı elde ediyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Ormanya mobil uygulaması, yapay zeka desteği ile de kullanıcılara destek sağlıyor. Uygulama üzerinden çekilen bir hayvan ya da bitki fotoğrafı yüklendiğinde, yapay zekâ bu türün hangi türe ait olduğunu tespit ediyor ve kullanıcıya bilgi sunuyor. Böylece Ormanya ziyaretçileri, çevrelerinde gördükleri canlıları tanıma imkanı buluyorlar.

NASIL İNDİREBİLİRİM?

Ormanya mobil uygulaması, Google Play Store ve App Store'da kullanıcılara sunulmakta. Uygulamayı indirerek Ormanya'nın eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkes, bu yeni uygulama ile kolaylıkla yolculuğuna başlayabilir.

Ormanya’nın doğal güzellikleri cebinizde

 

Kaynak: BÜLTEN

# Kocaeli, yeni, Büyükşehir

15 May 2024 - 12:56 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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