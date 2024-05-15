Battal Güler'in acı günü

Kocaeli’de, Hürriyet Haber Ajansı ve yerel gazetelerde görev yaptıktan sonra yaşamını Almanya’da sürdüren Battal Güler’in Derince Çınarlı Mahallesi’nde yaşayan babası Hüseyin Güler yaşamını yitirdi. Hüseyin Güler’in ölümü üzüntü yarattı. Malatya Hekimhanlı, yaklaşık 50 yıldır Çınarlı Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Güler’in cenazesi yarın Gülerevler Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.