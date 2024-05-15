Şampiyonluk primi 1 milyon TL

BAŞKAN DURUL PAYLAŞTI
Yarın deplasmanda Çorum FK ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Kocaelispor’da yönetim kurulu şampiyonluk primini 1 milyon TL olarak açıkladı. Yeşil siyahlı yönetim Play-Off maçlarının ardından şampiyonluğu gelmesi ve takımın Süper Lig’e yükselmesi durumunda takıma 1er milyon TL prim dağıtılacağını söyledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.