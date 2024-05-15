Şampiyonluk primi 1 milyon TL

BAŞKAN DURUL PAYLAŞTI

Yarın deplasmanda Çorum FK ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Kocaelispor’da yönetim kurulu şampiyonluk primini 1 milyon TL olarak açıkladı. Yeşil siyahlı yönetim Play-Off maçlarının ardından şampiyonluğu gelmesi ve takımın Süper Lig’e yükselmesi durumunda takıma 1er milyon TL prim dağıtılacağını söyledi.