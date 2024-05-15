Tüp yüklü kamyon ticari araca çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 UT 6305 plakalı Iveco marka tüp yüklü kamyon, Kandıra-Kefken Yolu Şehit Mustafa Koç Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 34 BPH 25 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta şarampole devrilirken, kamyon sürücüsü F.K. ile hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise patlama ve yangın çıkma ihtimaline karşı tüplere köpükle müdahale etti. Yaralılardan F.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.