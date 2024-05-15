FantaFest bu yıl Kocaeli’ye gelecek mi?

Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yıl Kocaeli’ye gelen FantaFest, Outlet Center Otopark Alanı’nda binlerce kişiyi bir araya getirmişti. Edis, Ceza ve Güneş gibi sevilen sanatçıları Kocaelili müzikseverlerle buluşturan festival bu yıl da düzenlenecek. Tarkan ve Ceza ile gerçekleşecek olan FantaFest’in, gideceği şehirlerde belli oldu. Firmadan edinilen bilgilere göre Antalya, Ankara, Samsun, İzmir, Gaziantep, Adana, İstanbul bu yıl festivalin yapılacağı şehirler olurken Kocaeli bu şehirler arasında yok. Geçen yıl 16 Ağustos-6 Eylül tarihleri arası yapılan festivalin bu yıl da aynı dönemde yapılması gündemde.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.