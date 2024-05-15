FantaFest bu yıl Kocaeli’ye gelecek mi?

Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yıl Kocaeli’ye gelen FantaFest, Outlet Center Otopark Alanı’nda binlerce kişiyi bir araya getirmişti. Edis, Ceza ve Güneş gibi sevilen sanatçıları Kocaelili müzikseverlerle buluşturan festival bu yıl da düzenlenecek. Tarkan ve Ceza ile gerçekleşecek olan FantaFest’in, gideceği şehirlerde belli oldu. Firmadan edinilen bilgilere göre Antalya, Ankara, Samsun, İzmir, Gaziantep, Adana, İstanbul bu yıl festivalin yapılacağı şehirler olurken Kocaeli bu şehirler arasında yok. Geçen yıl 16 Ağustos-6 Eylül tarihleri arası yapılan festivalin bu yıl da aynı dönemde yapılması gündemde.