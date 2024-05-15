Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından Meclis koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı.
Erdoğan’a Cumhuriyet Halk Partisi’ne ne zaman iade-i ziyaret yapılacağı soruldu.
Cumhurbaşkanı, “Yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım.” yanıtını verdi.
ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la AK Parti Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirmişti.
Bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye bir iade-i ziyaret gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.