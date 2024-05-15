THY, "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nda dört ödül aldı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen törende THY, "En Çok Kar Eden Şirket", " Türkiye'nin En Büyük İkinci Şirketi", "En Çok İhracat Yapan Şirket" ve "Ulaştırma Sektörü Birincisi" ödüllerini aldı.
Şirket adına ödül THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye takdim edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekşi, şunları kaydetti:
"Yerde, gökte ve dünyanın dört bir yanında görev alan 85 bin kişiyi aşan THY ailemizin çabasıyla bugün dünyanın sayılı hava yolu şirketlerinden birisi ve ülkemizin en değerli markasıyız. Dolayısıyla ben de bu gurur verici ödülleri tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. THY olarak biliyoruz ki hizmet süreçlerimizi ne kadar iyi geliştirirsek, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu ne kadar artırırsak bayrağımızı da dünyanın dört bir yanında o kadar güçlü dalgalandırırız. Gökyüzündeki gurur yolculuğumuzda hedeflerimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.