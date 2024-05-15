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BİK Analitik yazılımı, TSE tarafından tescillendi

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Basın İlan Kurumu (BİK), internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerini ölçümleyen BİK Analitik'in, "TS ISO/IEC 25051 Standardı Belgelendirmesi"ni almaya hak kazandığını bildirdi.

BİK Analitik yazılımı, TSE tarafından tescillendi mask
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Kurumdan yapılan açıklamada, BİK Analitik'e, uluslararası bir standart olan TS ISO/IEC 25051 belgesi almak için 23 Kasım 2023'te Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, başvurunun ardından kurum üst yönetimi ve ilgili müdürlüklerin uyum ve denetleme ile ilgili hazırlık sürecini tamamladığı, uygulamanın fonksiyonel test senaryolarının 20 Şubat'ta TSE'ye gönderildiği ve olumlu sonuç alındığı aktarıldı.

26 Nisan 2024'te BİK Genel Müdürlüğünde TSE uzmanları tarafından yapılan belgelendirme denetiminin de olumlu sonuçlanmasıyla evrakların TSE komitesine sunulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TSE'nin 13 Mayıs 2024'teki komite toplantısında TS ISO/IEC 25051 standardı belgesini almaya hak kazanan BİK Analitik, 15 Mayıs 2024'te TSE'nin web sitesinde bulunan TSE Belgeli Firmalar Sorgulama alanında yerini aldı. BİK Analitik yazılımı daha önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmişti."

"Tamamen yerli ve milli"
Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yola çıktıkları ilk günden itibaren kararlı, sabırlı ve bilinçli adımlarla ilerlemeyi şiar edindiklerini belirtti.

Erkılınç, şunları kaydetti:

"BİK Analitik, internet haber sitelerinin resmi ilan yayımlaması kadar önemli bir meseledir. Resmi ilan ve reklamların adil dağıtımının ve mesleki niteliklerin ölçümlenebilmesinin anahtarı bu yazılımdır. BİK Analitik'i değerli kılan tamamen yerli ve milli olması, kurumumuza has, görevimize yönelik ölçümleme yapmasıdır. Mesleki anlamda işini iyi yapanla yapmayanı ayırırken BİK Analitik, en büyük güvencemiz olacak. Sahada görevini layıkıyla yapan internet haber sitelerimizin, bir an önce harekete geçmemizi sabırsızlıkla beklediklerini biliyorum. Geçeceğiz, ancak acele edip hataya da mahal vermeyeceğiz."

İlk olarak BİK Analitik markasını güvence altına aldıklarını, ardından BİK Analitik'in donanım, çalışma ve ölçümleme prensiplerine dair kalite belgesini elde ettiklerini dile getiren Erkılınç, "Şimdi son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. En kısa sürede alanında yetkin uluslararası denetim firmasından, dünyanın her yerinde geçerli bir rapor almak istiyoruz. Kurum olarak kendimize de BİK Analitik'e de çok güveniyoruz. Bu belgeleri ve raporları almaktaki amacımız asla birilerini ikna etmek değil, bizimle yol yürüyen paydaşlarımızın rızasını kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

BİK Genel Müdürü Erkılınç, belgenin, kurumlarına ve sektöre hayırlar getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA

# HER, çalışma

15 May 2024 - 14:03 - Türkiye --- Okunma

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