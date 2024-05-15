Kocaeli’de oda başkanları dolandırıcıların hedefinde

Hesaptan diğer kullanıcılara mesajlar gönderilerek dolandırıcılık faaliyeti yapılırken İsmail Fidan, mesajların dikkate alınmamasını ve şikâyet edilmesini talep ediyor.

ŞİKAYET OLDUĞUNA DAİR MESAJ ATIYORLAR

Kocaeli Berberler Odası’nın son seçiminde oda başkanlığına aday olan İsmail Fidan’ın sosyal medya hesabı çalındı. Hesabı çalan şahıslar İsmail Fidan’ın instagram hesabından takip ettiği ve takipçisi olduğu hesaplara mesajlar atıyor. Para istenen kişilerin yanı sıra bazı kişilere ise şikâyet sitelerinde adına taciz iddiasıyla şikâyetler olduğuna dair mesajlar atılıyor. Bu mesajla birlikte kişilere şikâyeti kaldırmak için linkler atılıyor.

ODA BAŞKANLARINDAN PARA İSTENDİ

Atılan linklerde kişilerin instagram hesap adı ve şifrelerini girmesi isteniyor. Bu yolla başka hesaplar Fidan’ın hesabını çalanlar tarafından ele geçiriliyor. Fidan’ın hesabını ele geçirenler bazı esnaf odası başkanlarına da mesaj yolladı, mesajlarda başkanlardan para istendi. Yaşanan olay üzerine aranan İsmail Fidan “Sosyal medya hesabın çalındı. Yollanan mesajlar şahsım tarafından gönderilmemektedir. Lütfen kendisine mesaj atılanlar mesajları dikkate almasın ve hesabı şikâyet etsin” dedi.