Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten otoyol ve köprü geçiş ücreti açıklaması

Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden otoyol ve köprü geçiş ücretiyle ilgili açıklama yaptı.
"Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullanan Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı. Şimşek, şunları kaydetti:
"Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.