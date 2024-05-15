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15 May 2024 - 15:00- Asayiş G:

Oğlu öldürülen acılı baba: "Çocuğumun ölümünden sonra eşim akıl hastası oldu"

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Kocaeli'de aralarında husumet bulunan makine mühendisi Savaş Taş'ı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıktan şikayetçi olan Savaş Taş'ın babası, "Sanık takım elbise giydi diye indirim yapılmasını kabul etmiyorum. Oğlumun ölümünden sonra eşim akıl hastası oldu, ben ise sadece ilaçlarla uyuyabiliyorum. Bunun hesabını kim verecek?" diyerek gözyaşı döktü.

Oğlu öldürülen acılı baba: "Çocuğumun ölümünden sonra eşim akıl hastası oldu" mask
Oğlu öldürülen acılı baba: "Çocuğumun ölümünden sonra eşim akıl hastası oldu"
Oğlu öldürülen acılı baba: "Çocuğumun ölümünden sonra eşim akıl hastası oldu"
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Körfez Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde 21 Eylül 2022'de meydana gelen olayda Fırat C. (30), ağabeyi R.C. (31) ile birlikte aralarında husumet bulunan Savaş Taş'ın iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Savaş Taş silahla vurularak ağır yaralandı. Savaş Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tekstil atölyesinde çalışan İlter Kılıç da ayaklarına gelen kurşunla yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Fırat C. tutuklandı, R.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanık daha önceki duruşmalarda, maktulün kendisine eski model makine satması sebebiyle maddi açıdan mağdur olduğunu ve olayın bu sebeple meydana geldiğini ifade etmişti.

Oğlu öldürülen acılı baba:

"OĞLUMUN ÖLÜMÜNDEN SONRA EŞİM AKIL HASTASI OLDU"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat C., taraf avukatları ve Savaş Taş'ın ailesi katıldı. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Savaş Taş'ın babası Aydın Taş, "Çocuğum haksız yere öldürüldü. Benim çocuğumun da geleceği, gençliği vardı. Oğlum kavgayı bile bilmezdi. Çocuğumun tek silahı diplomasıydı. Oğlum mezarda çürüdü, sanık da hapiste çürüsün. Sanık takım elbise giydi diye indirim yapılmasını kabul etmiyorum. Oğlumun ölümünden sonra eşim akıl hastası oldu, ben ise sadece ilaçlarla uyuyabiliyorum. Bunun hesabını kim verecek?" diyerek gözyaşı döktü.

Söz hakkı verilen sanık Fırat C. ise "Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Oğlu öldürülen acılı baba:
Oğlu öldürülen acılı baba:

Kaynak: İHA

# Kocaeli, ifade, ceza, mahkeme, Körfez

15 May 2024 - 15:00 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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