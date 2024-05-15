Tasarruf paketine kamu çalışanlarından tepki

İLK AÇIKLAMA

KESK’e bağlı Büro Emekçilere Sendikası (BES), hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerine karşı ilk basın açıklaması yapan sendika oldu. Tasarruf tedbirlerinde ekonomik krizin faturasının emekçilere çıkartılmak istendiğini ifade eden sendikanın Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Kastarlı, kazanılmış haklarını korumak için tüm kamu çalışanlarını ve kamudan emekli olanları mücadele etmeye davet etti. Kastarlı, haklarını yok sayan tasarruf tedbirlerini kabul etmeyeceklerini kaydetti. Sendika üyeleri Acısu Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yaptı.

HAKLARIMIZ ALINIYOR

Kamu tasarruf ve verimlilik paketinin ekonomik krizin bedelini emekçilere ve yoksul halka fatura etmeye çalışan bir paket olduğunu söyleyen Kastarlı, “İktidarın açıkladığı sözde ekonomik tasarruf paketiyle; bir yandan emekçilerin kazanılmış hakları gasledilmek istenirken öte yandan halkın nitelikli, parasız kamusal hizmet alma hakkının tasfiyesi planlanmaktadır. Uzaktan, esnek çalışma biçimlerini geliştirilerek yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti, ikramiye gibi kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının tasarruf adı altında gasp edilmesi,

SOSYAL GÜVENLİKTEN TASARRUF OLMAMALI

Kamu emekçileri ücretlerinin performansa göre belirlenerek ücret artışlarının baskılanması, taban maaşın düşük tutulması, personel alımının emekli olanların yerine alımla sınırlandırması çalışanların iş yükünü artıracaktır. Aynı zamandı kamu hizmeti yürütülmesinde zorunlu olan temizlik, bakım gibi yardımcı hizmet ve teknik destek personeli istihdamının durdurulması, zaten yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltarak, ihtiyaç olan okul, hastane gibi kamu binalarının yapılmasının, mevcut olanlarının iyileştirmesinin durdurulması; var olan kamu sosyal tesisleri ve lojmanların satılması, kamuda güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamın geliştirilmesi ve kamusal sosyal güvenliğin tasfiyesi amaçlanmaktadır. Kamu hizmetinden tasarruf edilmez. Eğitimden, sağlıktan, sosyal güvenlikten tasarruf edilmez. Halkın kamusal hizmet alma hakkı engellenemez” dedi.