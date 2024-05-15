Fabrikada skandal! Kadın işçilerin soyunma odasında kamera yakalandı

Olay, 10 Mayıs Cuma günü otomobil parçaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip - çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. Kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu. Kadın çalışan konuyu fabrika yönetimine iletince, polis ekipleri fabrikaya geldi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğu belirlendi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.
GÜVENLİK AMİRİ GÖZALTINDA
İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük’teki evinde gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.