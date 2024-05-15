Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, 365 oda ve borsa başkanı için yeşil pasaport müjdesi verdi.

İş dünyası temsilcileri, bir süredir vize sorununun çözümü için çağrı yapıyordu.

Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde "Ekonomi programımızın neticelerini çeşitli alanlarda görmeye başladık. Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Rezervlerimiz 127 milyar dolar seviyesine yükseldi. Kamuda harcama kontrol ve kesintlileriyle tasarrufu artırıyoruz. Yapısal reformları hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tasarruf tedbirlerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Tedbirlere istisnasız olarak tüm kamu uymalı. Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi