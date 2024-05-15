Diyanet Birlik-Sen: Mağdur edilen üyelerimizin gözü aydın

AK’IN ADIYLA AÇIKLAMA YAPILDI

Kanun maddesi gereğince sendikaların alacağı primler yüzde 2 sendika barajı şartına göre belirleniyor. Diyanet Birlik-Sen, kanun maddesine itiraz ederek Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi maddenin iptaline karar verdi. Karar sonrası Diyanet Birlik-Sen’den konuyla ilgili açıklama yaptı. Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak’ın adıyla yapılan açıklamada “Memur Sen denen sendikanın girişimleriyle sendika primini yüzde 2 üye şartına bağlayan kânun maddesini Anayasa Mahkemesi iptal etmişti.

LEHİMİZE SONUÇLANMASI BÜYÜK BİR BAŞARI

Ayrımcı bir anlayışla getirilen yüzde 2 sendika barajından dolayı Diyanet Birlik-Sen üyelerimiz 14 ay üvey evlat muamelesi görerek eksik sendika pirimi almıştı. Bu sebeple eksik ödenen finansal kayıplarımızın üyelerimize ödenmesi için açtığımız davayı kazandık. Bu zaferle birlikte sadece Diyanet Birlik-Sen üyeleri değil, Türkiye’de çeşitli hizmet kollarında faaliyet gösteren 186 sendikanın üyesini de ilgilendiren tarihi kararın lehimize sonuçlanması büyük bir başarıdır.

ÜYELERİMİZE ÖDENMESİ GEREKTİĞİ ONAYLANMIŞTIR

Bu suretle, mahkeme kararı gereğince yüzde 2 sendika barajı nedeniyle üyelerimizin 2023 yılından itibaren 14 ay mahrum kaldığı maddi kayıplarının idare tarafından üyelerimize ödenmesi gerektiği Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi kararıyla onaylanmıştır. Diyanet Birlik-Sen olarak üyelerimizin bize olan güvenlerini boşa çıkarmadığımız haklı mücadelemizi üyelerimiz lehine kazandığımız için gururluyuz, sevinçliyiz. Tüm mağdur edilen üyelerimizin gözü aydın”

Kaynak: Haber Merkezi