T.C.KOCAELİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO :2024/88 Esas

(DAVA DİLEKÇESİ, TENSİP ZAPTI VE TEVZİ FORMUNUN İLANEN TEBLİĞİ )

Davacı SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar SAVAŞ AKKAYA, SIRRI AKKAYA, AS YAPI HAFRİYAT İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı AS Yapı Hafriyat İnşaat Taahhüt Ve Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin bildirilen adresine yapılan tebligatın ve Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde belirtilen adresine yapılan tebligatın bila tebliğ dönmüş olması nedeniyle, dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun 7201 sayılı yasanın 28. ve devamı md. hükümleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nın 129. maddesindeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarınızı usulü itirazlarınızı ve tanık dahil delillerinizi HMK 126. maddesi gereği mahkememize ibraz etmeniz hususu ilanen tebliğ olunur. 25/03/2024