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16 May 2024 - 00:00- Resmi İlanlar G:

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C.
KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KANDIRA MAL MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


Amme borçlarından dolayı haciz edilerek satışına karar verilen aşağıda türü ve özellikleri ile satış şartları yazılı gayrimenkul 6183 sayılı A.A.T.U. Kanununun 94 üncü maddesine gereğince açık arttırma sureti ile satılacaktır.

1) Adres: Satışa konu gayrimenkul Kocaeli ili, Kandıra İlçesi, Erikli Mah, 150 Ada 229 parselde bulunmaktadır.
2) Cinsi ve Özellikleri:Söz konusu taşınmaz Kandıra Tapu Müdürlüğü’nün kayıtlarında Erikli Mah. 150 ada 229 parselde yer almaktadır. Gayrimenkul 770,14 m² yüz ölçümlü olup, tarla niteliğindedir.Taşınmazın yolu ve yapılaşma izni yoktur.Hali hazırda üzerinde yapı vb. Unsur bulunmamakta olup, muhtelif sayıda fındık ağacı bulunmaktadır.
3) Satış Komisyonunca Biçilen Rayiç Değer: 500.000,00-TL                                                           4) Arttırmaya İştirak İçin Alınacak Teminatın Miktarı ve Nevi:
            -Arttırmaya iştirak edenlerden biçilen değerin %7,5 nispetinde 37.500,00- TL para veya    
6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 10 uncu maddesinin 1 ile 4 üncü bentlerinde yazılı,
            - Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları.
         - Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
            - Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (Teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir.) kabul edilir.
5) Gayrimenkul Satışının Yapılacağı Yer, Gün, ve Saati: Satış ihalesi 29/05/2024 tarihinde, Saat 11:00’da Kandıra Malmüdürlüğünde açık artırma usulü yapılacaktır.(Adres: Kandıra Hükümet Konağı Kat:2 Kandıra/Kocaeli).İlk ihalede satış gerçekleşmemesi halinde ikinci ihale 7 gün sonra 05/06/2024 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
6) Gayrimenkul satış şartnamesi Kandıra Malmüdürlüğü Tahsilat Servisinden temin edilebileceği gibi bu dairenin ilan panosundan da görülebilir.    
7) Satışa iştirak edeceklerin teminat tutarı veya bu miktardaki değerleri en geç 29/05/2024 Çarşamba günü ve 11:00’a kadar vezneye yatırarak veya teslim ederek, alındının Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
8) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen değerin %75 ini bulmadığı ve şayet arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma 7 gün daha uzatılarak 05/06/2024  tarihinde Çarşamba  Günü aynı mahalde ve aynı saatte tekrar arttırmaya çıkarılarak en çok arttırana ihale edilecektir.Ancak ihale bedeli rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır. Aşmazsa satış yapılmayacaktır.
9)Artırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde, satışa ait Tapu Harcı, KDV, Damga vergisi alıcı tarafından ödenecektir.(KDV %10)
10) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

            İLAN OLUNUR.
 

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Basın No ILN02028772

16 May 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

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