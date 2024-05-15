Yargıtay Başkanı Kerkez ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

Kerkez başkanlığındaki Yargıtay mensuplarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kerkez'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kerkez, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, göreve yeni başlamam münasebetiyle değerli Yargıtay mensuplarımız ile birlikte huzurundayız. Yargıtayımız senin gösterdiğin ilkeler ışığında demokrasi ve insan haklarına bağlı kalarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yargıya hizmet etmeye devam edecektir. Hukukun üstünlüğü ilkesi demokratik bir ülkenin en vazgeçilmez kavramıdır. Yargıtayımız, geçmişten günümüze sahip olduğu köklü kültürle hukukun üstünlüğünü koruyarak, adil bir yargı hizmeti vermeye özveri ve kararlılıkla devam edecektir.

Türk yargısı, insan hakları ve temel hak ve özgürlüklere saygı fikrini aklına, bağımsızlığın gücünü kararına, tarafsızlık ve adalet duygusunu yüreğine kazımış gerçek hakim ve savcıların omuzlarında yükselecektir. Manevi huzurunda minnet ve saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun."

Kaynak: AA