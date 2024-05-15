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TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı

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TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bin 142 başvuru yapıldı. Vatandaşlar, haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesi ve obezite ile mücadele için aralıklı oruç diyetinin ülke genelinde uygulanması gibi ilginç talepleri komisyonun gündemine taşıdı.

TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı mask
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Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Yasama Dönemi'nin başlangıcı olan 15 Mayıs 2023'ten bu yana 8 bin 142 başvuru yapıldı.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, 1 yılda gerçekleştirdiği toplantılarda önceki dönemden devredenlerle birlikte 15 bin 807 dilekçe hakkında karar verdi. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin ise incelemesi sürüyor.

Vatandaşların yüzde 87'si elektronik posta, yüzde 6'sı posta, geri kalanı ise elden, faks ve milletvekilleri aracılığıyla Dilekçe Komisyonuna başvuruda bulundu.

İLGİNÇ DİLEKÇELER

Komisyona iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı.

Bir vatandaş, mahalle muhtarlığının kaldırılmasını, bir başkası ise kamu kurumlarında sigara içen ve içmeyen memurlar arasında eşitliğin sağlanması amacıyla kanuni düzenleme yapılmasını talep etti.

Komisyona, haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesi ve yolda geçen sürelerin çalışma süresine dahil edilmesi talebi geldi.

Bir başka başvurucu, sosyal medya üzerinden kışkırtıcı açıklamalar yapılıp ardından hakaret davası açılmak suretiyle gelir elde edildiği iddiasıyla önlem alınması talebini komisyona iletti.

Komisyona "obezite ile mücadele için aralıklı oruç diyetinin ülke genelinde uygulanması" başvurusu

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ve ekonomik ilişkilerin düzenli hale gelmesi için nakit para kullanımına son verilmesi ile POS cihazları üzerinden alınan komisyon ve vergi oranlarının düşürülmesi talebi de komisyona taşındı.

Torununun yabancı uyruklu annesi tarafından yurt dışına kaçırıldığını ve benzer durumda birçok aile olduğunu belirten bir vatandaş, konunun tüm derinliğiyle araştırılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Bir vatandaş da oturdukları dairenin altında bulunan marketin soğutucu fanının oluşturduğu gürültüden yakınarak fanın apartmanın dışına taşınması talebini komisyona iletti.

Obezite ile mücadele için aralıklı oruç diyetinin ülke genelinde uygulanması ile hazır ve paketlenmiş gıdalarda katkı maddesi bulundurulmaması talebi de komisyona gönderilen başvurular arasında yer aldı.

Bazı milletvekillerince tarafına sürekli kısa mesaj gönderilmesinden şikayet eden bir vatandaş da komisyona dilekçe gönderdi.

Kaynak: AA

# Kamu, sosyal, çalışma, para

15 May 2024 - 16:16 - Türkiye --- Okunma

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