Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Burun cerrahisinin önemi sadece güzel burun elde etmek değil

ABONE OL Google News Sayfamız

Rinoplasti yani burun estetiği ameliyatlarının yapılış sebebi sadece güzel burunlar elde etmekle sınırlı olmadığını belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, fonksiyonel burun estetiği ile nefes ve koku almanın iyileşmesi de sağlandığını söyledi.

Burun cerrahisinin önemi sadece güzel burun elde etmek değil mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Fonksiyonel burun estetiğinin, dış görünümün yanı sıra burnun çok daha önemli olan nefes ve koku alma gibi fonksiyonlarının düzeltilmesi ya da korunması olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, "Estetik, yıllardan beri var olan bir kavram olmakla beraber günümüzde daha fazla oranda gerek kadın, gerekse erkeklerin yaşamında önem taşıyan konulardan biri haline gelmiştir. Araştırmalara göre en yaygın yaptırılan estetik operasyonların başında estetik burun ameliyatı gelmektedir. Kıyafetimiz, duruşumuz, mimiklerimiz ve yüzümüzün şekli iletişim açısından birer mesaja sahiptir. Estetik burun ameliyatları, Türk halkı tarafından burun küçültme ameliyatı olarak bilinse de, aslında yüzün karakterini yeniden belirleyen ve kimi zaman sadece küçük değişiklikler ile kişinin yüz ifadesinde pozitif etkiler oluşturan bir operasyondur" dedi.


İster genetik sebeplerden, isterse sonradan oluşan travmalara bağlı olsun eğer burnunuzda yüz hatlarınıza uymayan bir şekil bozukluğu olduğunu düşünüyorsanız bunun burun estetiği ameliyatı ile düzeltilebileceğinin mümkün olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Burun estetik ameliyatı yüz gelişimi tamamlandıktan sonra yapılabilir. Bu sınır kabaca genç kızlarda 16-17 yaş, erkeklerde ise 17-18 yaş olarak tanımlanabilir. Ancak ciddi fonksiyonel sıkıntısı olanlarda burun tıkanıklığının yüz gelişiminde oluşturacağı kalıcı etkileri engellemek amacıyla daha erken yaşlarda, burun büyüme noktalarına zarar verilmeden de ameliyat yapılabilmesi mümkündür.


Burnunuzdaki şekil bozukluğunun yüzünüzde oluşturduğu negatif etki ya da mutsuz ifade ameliyat sonrası kaybolacağından, etrafınızdaki kişiler burun ameliyatından daha fazlasını algılayacak ve genel olarak olumlu etkiyi hissedecektir. Çevremizdeki kişilerden gelen olumlu tepkiler de özgüvenimizin yükselmesinde son derece yardımcı olacaktır. Doğal Güzellik için Bütünlük Önemlidir. Tüm bunların yanında yüzdeki asimetrik bozukluklar ve burun, alın, çene ve yanak oranlarının uyumsuzluğu ameliyat sonrasındaki başarılı sonucu etkileyen önemli ayrıntılardır" diye konuştu.


Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, herkesin yüz oranı farklı olduğunu ve bir başkasında beğenilen burun şeklinin bir başkasında güzel durmayabileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:


"Burnunuz size özeldir. Unutmamalı ki herkesin yüz oranı farklıdır ve bir başkasında beğenilen burun şekli sizde güzel durmayabilir. Yüz güzelliğinde, bütünü oluşturan organların tek başına güzel olmaları değil, oransal uyumları ve birlikte güzel görünmeleri önemlidir. Uzun bir yüzde kısa bir burun çirkin görünebileceği gibi; tam tersi yuvarlak, küçük bir yüzde, uzun burun ve sivri bir çene bütünlüğü bozacağından hoş görünmeyecektir. Bu nedenle yüz bölgesinde bir estetik ameliyat planlarken yüzün şekli, oranları ve hatta cildin kalitesi, karakteri ameliyat öncesinde yeterince analiz edilmeli ve yeni planlanan burun şekli buna göre tasarlanmalıdır.


Sonuç olarak, estetik kaygı dışında, burundan nefes alma sorunu yaşayan bir kişi uyku kalitesi ve dolayısıyla günlük yaşam kalitesi etkileneceğinden dolayı bu ameliyatlar sonrasında kendini daha zinde hissedecektir. Unutmayın sağlıklı ve rahat nefes aldıran, yüzünüze yakışan bir burun, özgüveninizi artırıp, kendinizi daha mutlu ve iyi hissettirecektir."

Kaynak: İHA

# ifade, VAR, Bursa, yeni

15 May 2024 - 16:24 - Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.612 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL