Başiskele’de Engelliler Haftası’nda engelsiz eğlence

Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kent Konseyi iş birliğinde Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran’da düzenlenen etkinliğe KOÇ-DER üyeleri ve özel gereksinimli bireyler aileleriyle birlikte katıldı. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de katılım gösterdiği programda engelli bireylerin yaşamsal becerilerinin desteklenmesi, moral ve motivasyonlarının artırılması sağlandı. Müzik eşliğinde hep birlikte gönüllerince eğlenen engelli bireyler keyifli vakitler geçirdiler.

“ONLAR SADECE AİLELERİNİN DEĞİL, HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDALAR”

Programda konuşan Başkan M. Yasin Özlü, engelli tüm bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Başkan Özlü, “Engelli vatandaşlarımıza farklılıklarını hissettirmeden normal hayat standardını temin etmek ancak toplumsal duyarlılık ve farkındalıkla mümkündür. Bu kapsamda da Başiskele Belediyesi olarak engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha çok yer almalarını sağlamak için sivil toplum kuruluşlarımızla, dernek ve vakıflarımızla, ailelerle iş birliği halinde gerekli çalışmalar yapıyor, onları her konuda desteklemeye devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı, sevgiyi, şefkati sunmak, yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Onlar sadece ailelerinin değil, hepimizin sorumluluğunda olan emanetlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftası'nın, engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin ve farkındalığın artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların her an yanında olan kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum.” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN