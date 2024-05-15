Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan nisan ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Nisan ayında bütçe gelirleri 595.8 milyar TL, bütçe giderleri 773.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe nisanda 177.8 milyar TL açık verdi. Ocak-nisan bütçe açığı 691.3 milyar TL oldu” dedi.

ALT KALEMLER

Zeytinoğlu açıklamasında; “Nisan ayında bütçe gelirlerdeki artış yüzde 122.3 olurken, giderlerdeki artış oranı yüzde 93.2 olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 127’lik, dahilde alınan KDV’de yüzde 150.7’lik, ÖTV’de yüzde 82’lik artışlar olduğunu görüyoruz. Giderler tarafında ise personel giderlerinde yüzde 138.3’lik ve faiz giderlerinde yüzde 230.5’lik artışlar dikkat çekiyor. Vergi gelirlerindeki güçlü artışlara rağmen giderler tarafındaki artışlar bütçe dengesini olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda, bütçe dengesi açısından, yeni açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni olumlu buluyoruz. Kamuda yapılması planlanan tasarrufların, önümüzdeki aylarda bütçe dengesine iyi yönde katkı sağlamasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

# tasarruf, Kocaeli, yeni

15 May 2024 - 16:25 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.612 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HAYMET MAKİNA PERSONEL ARIYOR

HAYMET MAKİNE bünyesinde çalıştırılmak üzere, PLAZMA-LAZER-KESİM BÜKÜM OPERATÖRÜ, römork imalatında çalışacak İMALAT USTALARI alınacaktır. Cumarte...

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR

41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35

VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR

Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL