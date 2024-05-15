Körfezli Ömer Yıldız’a milli takımdan davet

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Amatör milli takımlar bölge kadrosuna çağırılan başarılı oyuncumuz Ömer Faruk Yıldız’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Futbolcumuz 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği Turnuvası’nda Sakarya bölge takımında forma giyecektir. Turnuvayı birinci tamamlayan takım UEFA Regions Cup turnuvasında ülkemizi temsil edecektir. Futbolcumuza ve amatör milli takımlara başarılar dileriz” denildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.