Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık S.S’nin iddiaları doğrultusunda Ankara’da 4 kamu görevlisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerin geçen hafta görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile bir kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi. Başsavcılıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Gizli tanık SS’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir.” denildi.

EMNİYET, YARGI VE SİYASET CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKİCİ İDDİALAR

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar emniyet ve yargıdan siyaset cephesine uzanan dikkat çekici iddialarla gündemde.

Soruşturmada "M7" koduyla, gizli tanık yapıldıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik kendisinden bazı kişilerin adını vermesinin istendiğini iddia etti; AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu öne sürdü.

3 POLİS MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Hemen ardından Ankara Emniyeti'ndeki görevli 3 polis müdürü açığa alındı. Açığa alınan polis müdürleriyle ilgili mülkiye müfettişlerinin incelemesi de tamamlanma aşamasında. 3 polis müdürünün evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

"ANAYASAL DÜZENEN KARŞI SUÇ İŞLEMEK" SUÇLAMASI

Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 isme, "anayasal düzene karşı suç işlemek" başta olmak üzere, "suç için anlaşma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "yargı görevi yapanı bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "suçluyu kayırma" suçlamaları yöneltiliyor.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Soruşturmada gizli tanık "M7"nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları da aranıyor.

Kaynak: NTV