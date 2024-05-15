Özbek Sokak özüne dönüyor

Körfez Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başlattığı çalışma ile Hereke Özbek Sokak, tarihi dokusuna uygun olarak yenileniyor. İlçenin en önemli tarihi beldelerinden olan Hereke’de Sümer İlkokulu bulunan Özbek Sokak için uygulama projesinin hazırlanması sonrasında çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı.
CEPHELER YENİLENİYOR
Proje kapsamında sokak üzerinde bulunan tarihi yapılar restore edildi ve güzel bir görünüme kavuşturuldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.
TARİHİ KORİDORU OLUŞTURULUYOR
Başkan Söğüt, “Tarihe olduğu kadar kent estetiğine de önem veriyor, bu doğrultuda adımlar atıyoruz. En güzel örneklerden birisi de bugün incelediğimiz Özbek Sokak. Hereke’de, Özbek Sokak’ta tarihi bir koridor oluşturuyoruz. Kalesi, Kaiser Wilhelm Köşkü, Halı Müzesi ile Hereke turistlerin uğrak noktalarından biri konumunda” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.