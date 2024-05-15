Özbek Sokak özüne dönüyor

Körfez Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başlattığı çalışma ile Hereke Özbek Sokak, tarihi dokusuna uygun olarak yenileniyor. İlçenin en önemli tarihi beldelerinden olan Hereke’de Sümer İlkokulu bulunan Özbek Sokak için uygulama projesinin hazırlanması sonrasında çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı.

CEPHELER YENİLENİYOR

Proje kapsamında sokak üzerinde bulunan tarihi yapılar restore edildi ve güzel bir görünüme kavuşturuldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

TARİHİ KORİDORU OLUŞTURULUYOR

Başkan Söğüt, “Tarihe olduğu kadar kent estetiğine de önem veriyor, bu doğrultuda adımlar atıyoruz. En güzel örneklerden birisi de bugün incelediğimiz Özbek Sokak. Hereke’de, Özbek Sokak’ta tarihi bir koridor oluşturuyoruz. Kalesi, Kaiser Wilhelm Köşkü, Halı Müzesi ile Hereke turistlerin uğrak noktalarından biri konumunda” dedi.

Kaynak: BÜLTEN