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Ticaret Bakanı Bolat: Fahiş fiyat ve haksız ticaret denetimleri devam ediyor

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Ticaret Bakanı Bolat, "Fahiş fiyat ve haksız ticaret ile mücadele kapsamında Bakanlık olarak denetim faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat: Fahiş fiyat ve haksız ticaret denetimleri devam ediyor mask
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere, vatandaşların ve dürüst çalışan tacirin mağdur olabileceği ve piyasa dengesiyle ticari akışın olumsuz etkilenebileceği sektör ve ürünlerle ilgili yasal mevzuat çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 80. Mali Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

TOBB'un Türkiye'nin ekonomik gelişimi için 1950'den bugüne kadar iş insanlarına rehberlik ettiğini, ülkenin iç ve dış ticaretinin gelişimine katkı sağladığını belirten Bolat, Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı hedeflerini doğrultusunda "sürdürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret dengesi", "adil, rekabetçi ve istikrarlı bir iç ticaret piyasası" ve "etkin, hızlı ve güvenli bir gümrük anlayışı" ilkeleri ışığında, Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uygulanan doğru ve kararlı politikaların sonucunda, Türkiye ekonomisinin yıllık reel olarak yüzde 5,4 büyüdüğünü ve son 14 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürdüğünü anlatan Bolat, Türkiye'nin geçen yılı yüzde 4,5 büyümeyle kapattığını, böylelikle Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin üzerinde bir performans ortaya koyulduğunu söyledi.

"Dış ticaret açığı son 10 ayda 30,4 milyar dolar azaldı"

Bolat, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün tarihte ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aşarak, 1 trilyon 118 milyar dolar, kişi başı gelirin ise 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "daha fazla ihracat" talimatı doğrultusunda çalıştıklarını kaydeden Bolat, "Bunun neticesinde 21 yılda tam 7 kat artışla mal ihracatımızı 255,4 milyar dolara yükselttik. Dünya mal ihracatındaki payımızı da yüzde 0,49'dan yüzde 1,08'e çıkardık. Hizmetler ihracatımızı son 21 yılda 14 milyar dolardan tam 7 kat artışla 101,7 milyar dolar gibi gurur verici bir rakama yükselttik. Böylece dünya hizmetler ihracatındaki payımız da yüzde 0,89'dan yüzde 1,3'e yükseldi." değerlendirmesini yaptı.

Bolat, geçen yıl mayıs ayında 57 milyar dolar olan cari açığın, bu yılın mart ayında 25,8 milyar dolar azalarak, son 22 ayın en düşük değeri olan 31,2 milyar dolara gerilediğine dikkati çekerek dış ticaret açığının da son 10 ayda 30,4 milyar dolar azaldığını, yüzde 22'lik gerilemeyle yıllıklandırılmış olarak 92 milyar dolara düştüğünü bildirdi.

Ekonominin gelişmesi için tacir ve sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerine işaret eden Bolat, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, vergi kaydı silinen oda ve borsa üyelerinin, üyelikleri askıya alınıp aidat tahakkukları durdurularak ticareti terk etmiş olanlar için oda ve borsa aidat borçlarının birikmesini engelledik. Asıl ve ferilerinin toplamı asgari ücretin yarısını geçmeyen ve zamanaşımı süresine 1 yıldan az kalan aidat borçlarının silinebilmesini sağlayarak tacirlerimizin sorunlarına çözüm getirme irademizi bir kez daha ortaya koyduk. Şirketlerimizin uluslararası standartlara uygun hukuki bir zeminde ticaret yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nu, Avrupa Birliği Şirketler Hukuku müktesebatıyla yüksek derecede uyumlu hale getirdik. Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ile ticaret odalarımız bünyesinde yer alan ticaret sicili müdürlüklerimizi şirket kuruluşlarında tek temas noktası haline getirdik."

"Fahiş fiyat ve haksız ticaret denetimleri devam ediyor"

Bu yılın başından itibaren geçerli olmak üzere anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarını artırdıklarını hatırlatan Bolat, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden, halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesini asgari 500 bin lira olarak belirlediklerini söyledi.

Bolat, "Bunların yanında, başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere, vatandaşlarımızın ve dürüst çalışan tacirimizin mağdur olabileceği ve piyasa dengesi ile ticari akışın olumsuz etkilenebileceği sektör ve ürünlerle ilgili olarak yasal mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, fahiş fiyat ve haksız ticaret ile mücadele kapsamında Bakanlık olarak denetim faaliyetlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Ömer Bolat, son yıllarda istikrarlı büyüyen elektronik ticaretin, ticari hayatın vazgeçilmez unsuru haline geldiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki günlerde, 2023 yılının e-ticaret verilerini de içeren 'Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu'nu da kamuoyuyla paylaşacağız. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilimize destek olmak amacıyla, TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi ile başlattığımız 'Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye (e-birliktelik)' kampanyasının, bölgede kalıcı bir e-ticaret fırsatları meydana getirebileceğini de ümit ediyoruz. Temel hedefimiz, ülkemizin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlanmasını sağlamaktır."

Bakan Bolat, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, kendi savaş uçağından uçak gemisine, İHA ve SİHA'lardan yerli otomobile, uzay çalışmalarından şehir hastanelerine kadar yüzlerce yatırımı yapabilir kapasiteye ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

# Türkiye, recep tayyip erdoğan, dolar, ifade

15 May 2024 - 16:54 - Türkiye --- Okunma

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