HER DAİM YANINDA OLMALIYIZ

Malum yıllardır ekonomik sıkıntı yaşayan Eskişehirspor geçen sezon BAL’a düşmüştü. İlk sezonunda iddialı kadro kurdular, önemli teknik adamları getirdiler ama 3.Lig’e dönemediler. Biz de ilk yılımızda başaramamıştık ama ikincisinde hedefi yakalamış, devamını getirmiştik. Kırmızı-Siyahlı takım da umarız seneye 3.Lig’e çıkar. Yakın geçmişte geçtiğimiz yollardan geçiyor Eskişehirspor camiası. Onları en iyi anlayacak olanlar bizleriz. Tabi ki, kardeş olarak her daim yanlarında olmalıyız.

KİMİN FİKRİYSE KUTLUYORUM

Sakaryaspor maçında güney kale arkası tribününe üzerinde, ”Aynı yoldan geçti Körfez, geri dönecek elbet Es Es” pankartını astı Kocaelispor taraftarı, kardeş takıma desteğini verdi. Kimin, kimlerin fikriyle kutluyorum. Eskişehirspor camiası, taraftar grupları Hodri Meydan’ın bu jestini memnunlukla karşılaşıp teşekkür mesajları paylaşıyorlar. Eskişehirspor da Kocaelispor gibi büyük camia. Sarsılırız ama yıkılmayız, öyle veya böyle geri döneriz. Biz başardık, sıra Es-Es’de. Süper Lig’de yeniden buluşmak dileğiyle.