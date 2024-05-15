İzmit Belediyesi’nden 19 Mayıs programları

ÖNCE BOWLİNG TURNUVASI

İzmit’teki etkinlikler, 17 Mayıs Cuma günü NCity’deki Bowlingo Bowling Salonu’nda başlayacak. Gençlik Bowling Turnuvası, saat 13.00 ile 20.00 arasında gerçekleştirilecek ve ilk üçe giren takımlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

PEMBE KAYALAR KONSERİ

18 Mayıs Cumartesi günü ise Seka Park’ta başlayacak olan Gençlik Yürüyüşü ve Müzik Festivali ile kutlamalar devam edecek. Sabah 09.30’da İzmit Belediye binası önünde toplanacak katılımcılar, Kültür Tepesi’nde Atatürk Anıtı’na çelenk ve karanfiller bırakacak. Festival, yürüyüşün ardından müzik, eğlence ve ikramlarla gün boyu sürecek. Saat 20.00’de ise İzmitliler Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatroda Pembe Kayalar konserini izleyecek.

BİSİKLET TURU YAPILACAK

19 Mayıs Pazar günü ise Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Pisti’nden başlayıp İzmit Belediye Meydanı’nda sona erecek olan Bisiklet Turu düzenlenecek. Bisiklet turu, saat 09.30’da başlayacak ve Türk Bayrakları ve balonlarla süslenmiş bisikletlerle renkli görüntüler oluşturulacak.

KLASİK KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Günün devamında, saat 19.00’da toplanan Atatürk anıtında toplanan kalabalık 19.45’te hareket ederek kortej yürüyüşünü gerçekleştirecek. Coşkulu kalabalık marşlar ve şarkılar eşliğinde İzmit Belediye Meydanına yürüyecek. Saat 19.15’te İzmit Belediye Meydanı’nda "Atatürk’ün İzinde" temalı halk dansları gösterisi gerçekleştirilecek. Kortejin alan ulaşmasının ardından ise saat 20.30’da resmi açılış, protokol konuşmaları yapılacak. Gecenin kapanışı ise 21.00’de Dj Ali Taş’ın 90’lar ve 2000’ler Türkçe Pop müziği performansı ile yapılacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm İzmitlileri ve civar ilçelerden gelen vatandaşları bu anlamlı günde bir araya gelmeye, İzmit’te buluşmaya davet etti.