İndirim protokolü

Bu kapsamda İzmit Belediyesi ile Özel Yahya Kaptan Keşfeden Eller Anaokulu arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında İzmit Belediyesi personellerinin çocuklarına kayıt ücreti üzerinden belli oranda indirim yapılacak. Protokole; İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Özkum ile Özel Yahya Kaptan Keşfeden Eller Anaokulu Müdürü Seda Aksoy imza koydu.
İmzalanan protokol kapsamında belediye personelinin çocuklarına, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde güncel kayıt ücretleri üzerinden indirim sağlanacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.