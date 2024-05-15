Özel Seymen’den SEYMUN etkinliği

TEMA; HERKES İÇİN ADALET

11-12 Mayıs tarihlerinde Dedeman Kartepe Otel’de gerçekleşen organizasyonda öğrenciler, devam eden münazaralarda fikirlerini en doğru şekilde savunarak, ‘Social Justice for All’ (Herkes için Adalet) teması altında, dünyada yaşanan sorunları tartışarak, toplumda aktif bir birey olarak rol alabileceklerini, gerektiğinde doğru ve yerinde kararlar alarak problem çözebileceklerini gösterdiler.

DÜNYANIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARADILAR

İki gün süren bu konferanslarda öğrenciler, diplomat kimliklerinde, diğer temsilci öğrencilerle tanıştılar. Birleşmiş Milletler münazara ve genel kurallarına sadık kalınarak yürütülen ve İngilizce olarak yapılan münazaralar ve toplantılar sonucunda, dünyanın çeşitli ülkelerinde var olan sorunlar üzerine çözüm önerileri getiren delegasyonlarda yer alırken, bir yetişkin gözüyle dünyaya bakıp değerlendirme yaparak kendilerini ifade edebilme fırsatı buldular. Son derece başarılı geçen konferans sonunda öğrenciler etkinliği sertifikalarını alarak tamamladılar.

Kaynak: Bülten