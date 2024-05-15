Özel bireylerden farkındalık turu

FETHİYE CADDESİ’NE GİTTİLER
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM), engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Belediye bünyesinde hizmet veren engelli birimleri Yaşama Destek Evi ve Kısa Mola’nın özel bireyleri ve çocukları, Fethiye Caddesi’ndeki esnafla buluştu. İKM Başkanı Murat Öztürk ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci eşliğinde esnafla görüşen özel bireyler, “Bu işletme Engelsiz İzmit’i destekliyor mu? diye sordu.
HEDİYELER DE VERDİLER
Fethiye Caddesi esnafı da, “Engelsiz İzmit’i biz de destekliyoruz” diyerek cevap verdi. İzmitli esnaflar özel bireylerle birlikte “Bu işletme Engelsiz İzmit’i desteklemektedir” afişlerini vitrinlerine yapıştırdı. Özel çocuklar esnafa broşür ve minik armağanlar da verdi. (Havva Erdoğan)
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.