Özel bireylerden farkındalık turu

FETHİYE CADDESİ’NE GİTTİLER

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM), engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Belediye bünyesinde hizmet veren engelli birimleri Yaşama Destek Evi ve Kısa Mola’nın özel bireyleri ve çocukları, Fethiye Caddesi’ndeki esnafla buluştu. İKM Başkanı Murat Öztürk ve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci eşliğinde esnafla görüşen özel bireyler, “Bu işletme Engelsiz İzmit’i destekliyor mu? diye sordu.

HEDİYELER DE VERDİLER

Fethiye Caddesi esnafı da, “Engelsiz İzmit’i biz de destekliyoruz” diyerek cevap verdi. İzmitli esnaflar özel bireylerle birlikte “Bu işletme Engelsiz İzmit’i desteklemektedir” afişlerini vitrinlerine yapıştırdı. Özel çocuklar esnafa broşür ve minik armağanlar da verdi. (Havva Erdoğan)

Kaynak: Bülten