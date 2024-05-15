Tuzla Caddesi’ne yeni hat döşeniyor

Yapılacak çalışma ile yağmurlu havalarda Tuzla Caddesi’nde oluşan su birikintilerinin önüne geçilerek trafikte yaşanan olumsuzluklar giderilmiş olacak. Çalışma 400 mm, 500 mm ve 600 mm çaplarında beton borular kullanarak toplamda 740 metrelik alana yeni yağmur suyu hattı imalatını içeriyor.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.