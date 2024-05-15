Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Haber Ajansı (TARS) haberine göre, ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldı.
"Başbakan yaralandı, hayati tehlikesi var"
Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Robert Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun sosyal medya platformu Facebook resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“R. Fico bugün suikasta uğradı. Birçok kez vuruldu ve şu anda hayati tehlikesi bulunuyor. Şu anda helikopterle Banska Bystrica'ya naklediliyor çünkü Bratislava'ya (başkent) ulaşması acil müdahale gereği çok uzun sürecek. Önümüzdeki birkaç saatte durumu netleşecek.”
Saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.