28 Haziran yarı final için sahada

PERŞEMBE SAMSUN İLE OYNAYACAK
Temsilcimiz, Perşembe günü 10.00’da Samsun ile karşılaşacak. Rakibini yenmesi halinde Türkiye’de son 4 takım arasına kalmayı başaracak. Takımın Teknik Sorumlusu Erhan Okur, “Perşembe günü Samsun’u yenmemiz halinde birinci olarak yarı finale kalacağız. Beraberlik halinde ise penaltılara gidilecek, üstünlük sağlamamız halinde yine son 4 takım arasına gireceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.