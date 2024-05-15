Ayhan Özkar: 5’de 5 yaptık ama yetmedi

KULLARSPOR SON 5 MAÇINI KAZANDI

Kullarspor, bu sezona teknik direktör olarak Emre Morgil ile başladı. Ligin ilk yarısının son haftalarında ise takımın başında Bursalı teknik adam Eser Kardeşler getirildi. Bu iki teknik adamda Kullarspor’u istenilen seviyeye getiremedi. Son maç 5 takımın başında altyapı koordinatörü Ayhan Özkar vardı. Özkar, altyapıda birlikte çalıştığı antrenör arkadaşlarla birlikte Kullarspor’da çıktıkları 5 maçtan galip ayrıldılar.

5 MAÇI KAZANDILAR AMA KULLARSPOR KÜME DÜŞTÜ

Ayhan Özkar ve arkadaşları Kullarspor’un başına geçtikten sonra çıktıkları 5 maçta deplasmanda Keşanspor’u 2-1 ve Lüleburgazspor’u 9-0, sahasında da Feriköyspor’u 1-0 ve Kapaklıspor’u da 3-1 yendi. Son hafta en kritik maç İstanbul’da Taçspor karşılaşmasıydı. Bu maçı da 90+9’da attığı golle 4-3 kazanan Ayhan Özkar ve ekibi, 5’de 5 yapmayı başardı. Ancak son hafta Gölcükspor’da kazanınca düşen takım Kullarspor oldu.

“ARKADAŞLARIM VE BEN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK”

Ayhan Özkar, son 5 hafta arkadaşlarıyla birlikte Kullarspor’u kümede tutmak için çok çalıştıklarını belirterek, “Geldiğimizde il sıralamasında Gölcükspor’un 3 puan gerisindeydik. Buradan gelip Gölcükspor’u yakaladık. Ancak ikili averajda rakibimizin bize üstünlüğü vardı. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Son iki haftada Kapaklıspor maçında 23.dakikada 10 kişi kaldı. Son maçta Taçspor’u İstanbul’da yendik ama takımı kurtarmaya yetmedi. Kullarspor, buradan ayağa kalkıp, daha iyi yerlere gelecektir” dedi.