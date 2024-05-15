Gölcük Kavaklı Ortaokulu son 4’e kaldı

SİNOP’DAN SONRA KAHRAMANMARAŞI’DA YENDİ
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün altyapısında forma giyen sporcuların yer aldığı Gölcük Kavaklı Adem Başoğlu Ortaokulu, Yalova’da yapılan yarı finallerde grubunu birinci sırada tamamlamıştı. Adını Türkiye finallerine yazdıran Kavaklı Ortaokulu, Uşak’ta ilk maçında Sinop’u 3-0 mağlup etti. İkinci maçında ise rakip Kahramanmaraş’tı. Yeşil-Siyahlı ekip, Derin çimen ve Sena Cin’in attığı gollerle rakibine 3-0 üstünlük sağladı, ilk 4’e girmeyi garantiledi. Temsilcimiz, Perşembe günü grup birinciliği için İzmir takımı ile oynayacak. Gölcük Kavaklı Ortaokulu, bu maçı kazanması halinde, grubunu birinci bitirip, diğer grubun ikincisi ile yarı finalde karşılaşacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.