Uzuner: Gölcükspor’u ligde tuttuk, mutluyuz

TEKİRDAĞ’DA KAPAKLISPOR’U YENDİ, KÜMEDE KALDI
Gölcükspor, son hafta Kullarspor ile aynı puandaydı. Gölcükspor, Tekirdağ deplasmanında Kapaklıspor’u yenmesi durumunda Kullarspor’un maçının skoruna bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecekti. Gölcükspor, Kapaklıspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının başında 61.dakikada skor 1-1 oldu. 77.dakikaya 1-1 girildiğinde Kullarspor da deplasmanda Taçspor karşısında 3-1 öndeydi. Bu skorlara göre Gölcükspor küme düşecekti.
EMRE OKUR ATTI, GÖLCÜK RAHATLADI
Maçın 77.dakikasında Emre Okur, Gölcükspor’u 2-1 öne geçiren golü attı. 85’de ikinci yarı oyuna giren Coşkun Güner, skoru 3-1 yaptı. Maçla ilgili konuşan Teknik Sorumlu Ömer Faruk Uzuner, “Son haftalarda zor günler geçirdik. Son maçta gidip, geldik. Sonuçta başardık, Gölcükspor’u ligde tuttuk. Bu maçta skor 1-1 olunca tüm riskleri aldık. Emre Okur ve Coşkun ile çift forvete döndük, golleri bulduk. Gölcükspor’u ligde bıraktık, mutluyuz. Bu çok abartılacak bir durum değil. Gölcükspor daha iyi yerlerde olmalıdır” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.