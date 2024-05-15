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Uzuner: Gölcükspor’u ligde tuttuk, mutluyuz

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BAL’da bu sezon kümede kalma mücadelesi son haftaya kadar sürdü. Son haftaya aynı puanda giren Gölcükspor ile Kullarspor’dan biri düşecekti. İki takımda son maçlarını kazandı, ikili averajı daha iyi olan Gölcükspor ligde kalmayı başardı.

Uğur Uludağ
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Uzuner: Gölcükspor’u ligde tuttuk, mutluyuz mask
Uzuner: Gölcükspor’u ligde tuttuk, mutluyuz
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TEKİRDAĞ’DA KAPAKLISPOR’U YENDİ, KÜMEDE KALDI

Gölcükspor, son hafta Kullarspor ile aynı puandaydı. Gölcükspor, Tekirdağ deplasmanında Kapaklıspor’u yenmesi durumunda Kullarspor’un maçının skoruna bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecekti. Gölcükspor, Kapaklıspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının başında 61.dakikada skor 1-1 oldu. 77.dakikaya 1-1 girildiğinde Kullarspor da deplasmanda Taçspor karşısında 3-1 öndeydi. Bu skorlara göre Gölcükspor küme düşecekti.

Uzuner: Gölcükspor’u ligde tuttuk, mutluyuz

EMRE OKUR ATTI, GÖLCÜK RAHATLADI

Maçın 77.dakikasında Emre Okur, Gölcükspor’u 2-1 öne geçiren golü attı. 85’de ikinci yarı oyuna giren Coşkun Güner, skoru 3-1 yaptı. Maçla ilgili konuşan Teknik Sorumlu Ömer Faruk Uzuner, “Son haftalarda zor günler geçirdik. Son maçta gidip, geldik. Sonuçta başardık, Gölcükspor’u ligde tuttuk. Bu maçta skor 1-1 olunca tüm riskleri aldık. Emre Okur ve Coşkun ile çift forvete döndük, golleri bulduk. Gölcükspor’u ligde bıraktık, mutluyuz. Bu çok abartılacak bir durum değil. Gölcükspor daha iyi yerlerde olmalıdır” dedi.

# hafta

15 May 2024 - 17:55 - Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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