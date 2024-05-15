Uzuner: Gölcükspor’u ligde tuttuk, mutluyuz

TEKİRDAĞ’DA KAPAKLISPOR’U YENDİ, KÜMEDE KALDI

Gölcükspor, son hafta Kullarspor ile aynı puandaydı. Gölcükspor, Tekirdağ deplasmanında Kapaklıspor’u yenmesi durumunda Kullarspor’un maçının skoruna bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecekti. Gölcükspor, Kapaklıspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının başında 61.dakikada skor 1-1 oldu. 77.dakikaya 1-1 girildiğinde Kullarspor da deplasmanda Taçspor karşısında 3-1 öndeydi. Bu skorlara göre Gölcükspor küme düşecekti.

EMRE OKUR ATTI, GÖLCÜK RAHATLADI

Maçın 77.dakikasında Emre Okur, Gölcükspor’u 2-1 öne geçiren golü attı. 85’de ikinci yarı oyuna giren Coşkun Güner, skoru 3-1 yaptı. Maçla ilgili konuşan Teknik Sorumlu Ömer Faruk Uzuner, “Son haftalarda zor günler geçirdik. Son maçta gidip, geldik. Sonuçta başardık, Gölcükspor’u ligde tuttuk. Bu maçta skor 1-1 olunca tüm riskleri aldık. Emre Okur ve Coşkun ile çift forvete döndük, golleri bulduk. Gölcükspor’u ligde bıraktık, mutluyuz. Bu çok abartılacak bir durum değil. Gölcükspor daha iyi yerlerde olmalıdır” dedi.