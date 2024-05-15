U-17 Play-Off’ta ilk tur maçları devam ediyor

KÖRFEZ GB- KARTEPE BELEDİYE
U-17 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek 4 takımın belirleneceği Play-Off’ta ilk tur maçları oynanıyor. Derince Stadı’nda oynanacak maçta Körfez GB ile Kartepe Belediyespor takımları karşı karşıya gelecek. 19.00’da başlayacak maçı kazanan takım ikinci turda Gölcükspor’un rakibi olacak. Tavşancıl Stadı’ndaki maçta da Hereke Yıldızspor ile Gebze Fener 41 Gençlik takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçta 19.00’da başlayacak.
PROGRAM
Cephanelik Stadı
19.00 Çamlıtepespor-Derince GB
Derince Stadı
19.00 Körfez GB-Kartepe Belediyespor
Tavşancıl Stadı
19.00 Hereke Yıldızspor-Fener 41 Gençlik
Darıca Nene Hatun Stadı
19.00 Beylikbağıspor-Çayırova Belediye Eğitim
Şekerpınar Stadı
19.00 Darıcaspor-Gebzespor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.