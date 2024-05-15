Gümüşalan, Balalan’a finalde kaybetti

FİNALDE RAKİH İSMAİL BALABAN’DI

3 gün olarak planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle 4. güne uzayan güreşlerde, İsmail Balaban finalde Hüseyin Gümüşalan’ı yenerek altın kemeri boynuna taktı. Manavgat Belediyesi 11. Yağlı Pehlivan Güreşleri, heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. 2013 ve 2017 yılları tarihi Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan arasındaki final müsabakasında nefesler kesildi.

NORMAL SÜREDE KAZANAN OLMADI, UZATMADA KAYBETTİ

Final güreşinin normal süresinde iki güreşçi de birbirine üstünlük sağlayamadı. Yaklaşık 40 dakika süren zorlu mücadelede İsmail Balaban, rakibi Gümüşalan’ı puanlama devresinde “çangal” takarak mağlup etmeyi başardı, kemerin sahibi oldu. Hüseyin Gümüşalan, 1. turda Osman Özgün'ü, 2. turda Hamza Köseoğlu'nu 3. turda Süleyman Başar’ı, 4. turda Faruk Akkoyun’u, çeyrek finalde Yusuf Can Zeybek’i ve yarı finalde de Serdar Yıldırım'ı yendi.

Kaynak: Spor Servisi