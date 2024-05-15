Meva Ravza’nın bileği bükülmüyor

OKULDA TÖREN YAPILDI

Ankara’da yapılan Türkiye finallerinde ilimizi temsil eden Meva Ravza Pala, ortaokullar arasındaki müsabakalarda oldukça başarılıydı. Sağ kolda finale kadar gelen Meva Ravza Pala, rakibine mağlup oldu, ikincilik madalyası kazandı. Sol kolda ise yarı finalde kaybetti, dördüncü sırayı aldı. Derince 15.Kolordu Ortaokulu yönetimi, sporcuları için tören yaptı. Okul Müdürü Fuat Katılmış, Meva Ravza Pala ile antrenörü Cihat Caymazoğlu’nu bu başarıdan dolayı tebrik etti, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.