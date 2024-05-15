Meva Ravza’nın bileği bükülmüyor

OKULDA TÖREN YAPILDI
Ankara’da yapılan Türkiye finallerinde ilimizi temsil eden Meva Ravza Pala, ortaokullar arasındaki müsabakalarda oldukça başarılıydı. Sağ kolda finale kadar gelen Meva Ravza Pala, rakibine mağlup oldu, ikincilik madalyası kazandı. Sol kolda ise yarı finalde kaybetti, dördüncü sırayı aldı. Derince 15.Kolordu Ortaokulu yönetimi, sporcuları için tören yaptı. Okul Müdürü Fuat Katılmış, Meva Ravza Pala ile antrenörü Cihat Caymazoğlu’nu bu başarıdan dolayı tebrik etti, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.