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Çorum FK evindeki son 12 maçın sadece 1’ini kaybetti

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Evinde oynadığı ilk 5 maçın 4’ünü kaybeden yarın akşamki rakibimiz içerdeki son 12 maçta ise sadece Ümraniyespor’a kaybetti.

Çorum FK evindeki son 12 maçın sadece 1’ini kaybetti mask
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SON ALTI İÇ SAHA MAÇINI KAYBETMEDİ

Yarın akşam Play-Off maçında rakibimiz olacak Çorum FK sezonun ilk haftalarında içerde kötü sonuçlara aboneydi ama sonra toparladı. Evindeki ilk 5 maçın 4’ünü kaybeden Kırmızı-Beyazlılar son 12 maçta ise sadece 1 kez kaybetti. Sahasında son yenilgiyi 22. haftadaki Ümraniye maçında olan Çorum FK son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Rakibimizin bu sezonki iç saha performansı genel anlamda ise çok iyi değil. 17 maçın 9’uzunu kazanamadılar. 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi aldılar. 27 gol atıp 17 gol yediler. İç saha puan durumunda Çorum FK 8’inci sırada yer aldı. 

Çorum FK’nın iç saha maçları:

0-2         GİRESUNSPOR 

0-1         GENÇLERBİRLİĞİ             

1-0         SAKARYASPOR A.Ş.        

2-3         EYÜPSPOR         

2-3         KEÇİÖRENGÜCÜ

3-0         ALTAY  

4-1         ERZURUMSPOR FK

2-0         BOLUSPOR        

2-1         TUZLASPOR A.Ş.              

1-1         GÖZTEPE A.Ş.   

0-1         ÜMRANİYESPOR

2-1         BODRUM FK      

0-0         TEKSÜT BANDIRMA

4-3         MANİSA FUTBOL K

1-1         KOCAELİSPOR  

2-0         ADANASPOR A.Ş.           

1-1         ŞANLIURFASPOR            

Kaynak: Spor Servisi

# kocaelispor

15 May 2024 - 18:00 - Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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