Çorum FK evindeki son 12 maçın sadece 1’ini kaybetti

SON ALTI İÇ SAHA MAÇINI KAYBETMEDİ

Yarın akşam Play-Off maçında rakibimiz olacak Çorum FK sezonun ilk haftalarında içerde kötü sonuçlara aboneydi ama sonra toparladı. Evindeki ilk 5 maçın 4’ünü kaybeden Kırmızı-Beyazlılar son 12 maçta ise sadece 1 kez kaybetti. Sahasında son yenilgiyi 22. haftadaki Ümraniye maçında olan Çorum FK son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Rakibimizin bu sezonki iç saha performansı genel anlamda ise çok iyi değil. 17 maçın 9’uzunu kazanamadılar. 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi aldılar. 27 gol atıp 17 gol yediler. İç saha puan durumunda Çorum FK 8’inci sırada yer aldı.

Çorum FK’nın iç saha maçları:

0-2 GİRESUNSPOR

0-1 GENÇLERBİRLİĞİ

1-0 SAKARYASPOR A.Ş.

2-3 EYÜPSPOR

2-3 KEÇİÖRENGÜCÜ

3-0 ALTAY

4-1 ERZURUMSPOR FK

2-0 BOLUSPOR

2-1 TUZLASPOR A.Ş.

1-1 GÖZTEPE A.Ş.

0-1 ÜMRANİYESPOR

2-1 BODRUM FK

0-0 TEKSÜT BANDIRMA

4-3 MANİSA FUTBOL K

1-1 KOCAELİSPOR

2-0 ADANASPOR A.Ş.

1-1 ŞANLIURFASPOR

Kaynak: Spor Servisi