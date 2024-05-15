Cezamız yarın belli oluyor

PFDK, yarın akşam saatlerinde yapacağı haftalık olağan toplantıda temsilci raporlarını ve savunmayı değerlendirip cezayı belirleyecek. Yeşil-Siyahlı ekibe en az 1 maç seyircisiz oynama cezası ve taraftarlara da 1’er maç bloke yaptırımı gelmesi bekleniyor. Bu arada TFF Hukuk Kurulu belirlenen zaman dışında T alanına, yani soyunma odasına girdiği tespit edilen Başkan Recep Durul’u da talimatlara aykırı hareketten disipline sevk etti. Durul’a verilecek ceza da bugün belli olacak.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.