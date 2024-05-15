Cezamız yarın belli oluyor

PFDK, yarın akşam saatlerinde yapacağı haftalık olağan toplantıda temsilci raporlarını ve savunmayı değerlendirip cezayı belirleyecek. Yeşil-Siyahlı ekibe en az 1 maç seyircisiz oynama cezası ve taraftarlara da 1’er maç bloke yaptırımı gelmesi bekleniyor. Bu arada TFF Hukuk Kurulu belirlenen zaman dışında T alanına, yani soyunma odasına girdiği tespit edilen Başkan Recep Durul’u da talimatlara aykırı hareketten disipline sevk etti. Durul’a verilecek ceza da bugün belli olacak.

Kaynak: Spor Servisi