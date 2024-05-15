İnanıyoruz biz size, turla dönün kente

ÇORUM FK’YA KONUĞUZ

Trendyol 1.Ligi’nde normal sezonu altıncı bitiren Kocaelispor Play-Off ilk turu maçında yarın(perşembe) beşinci olan Çorum FK’ya konuk olacak. Tek maç eleme sisteminin geçerli olduğu mücadelenin normal süresi berabere biterse, uzatmaya gidilecek, eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek. Bu akşamki maçta rakibine üstünlük sağlayan Play-Off yarı finalinde Bodrum FK-Bolu maçının galibiyle 20-24 Mayıs tarihlerinde çift maçlı sistemde karşılaşacak. Turu geçen takım 30 Mayıs’ta Sakaryaspor ile finale çıkacak, böylece Süper Lig’e yükselecek üçüncü ve son takım belli olacak. Yeşil-Siyahlı ekibimiz normal sezonda İzmit’te oynanan maçı 2-1 kazanıp, Çorum’da ile 1-1 berabere kalmıştı.

SAAT 20.00’DE BAŞLAYACAK

Tribünlerde 15 bin dolayında taraftar olması bekleniyor. Kocaelispor taraftarı da kendilerine ayrılan yeri büyük olasılıkla dolduracak. Yeşil-Siyahlı ekibimizde çapraz bağ ameliyatı olduğu için sezonu kapatan Haşim ile sakat olan Oğuz dışında eksik yok. Ev sahibi ekipte de sezonu kapatan Ozon Sol tek eksik. 11 hafta sonra takımın başına dönen Ertuğrul Sağlam’ın kadroda nasıl değişiklikler yapacağı merak ediliyor. Oğuz’un yokluğunda Mehmet Yılmaz’ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Sağlam’ın Ramil’i de ilk 11’de değerlendirebileceği belirtiliyor. Yozgat Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.

Kaynak: Spor Servisi