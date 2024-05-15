İşte Play-Off'un muhtemel kadroları

Trendyol 1.Ligi’nde normal sezonu altıncı bitiren Kocaelispor Play-Off ilk turu maçında yarın(perşembe) beşinci olan Çorum FK’ya konuk olacak.
İşte bu heyecanlı maçın muhtemel 11'leri:
Çorum FK
27. HASAN HÜSEYİN
3. LOICK LANDRE
4. MICHAEL OLOGO
5. ZARGO TOURE
6. FERHAT
7. AHMET İLHAN
9. THOMAS JACCO
14. NALEPA
20. HAKAN
39. ERKAN
79. AHMET SAĞAT
Kocaelispor
35. GÖKHAN
32 MEHMET
4. EMİR
55 YUSUF ABDİOĞLU
19 ATİLA
44 VUKOVİC
8. YUSUF CİHAT
10. CANDEIAS
14. BERIDZE
41. AMARAL
38 DAVİT
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.