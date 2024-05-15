Simite bir zam daha gündemde

YILBAŞINDA 2 LİRA 50 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

1 Ocak 2024 öncesi 100 gram simidin 10 TL’den satıldığı Kocaeli’de yeni yılla birlikte simit zamlanmıştı. Gramajı aynı kalan simitte fiyat 12 lira 50 kuruş olmuştu. Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetimi tarafından kabul edilen zammın üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen bir zam gelişmesi daha gündemde. Söz konusu yeni zamla simidin 15 TL’den satılması bekleniyor. Gramaj konusunda 100 ve 120 olmak üzere çift gramaj uygulaması gündeme gelse de bu ihtimalin ortadan kalktığı öğrenildi.

HENÜZ FİYAT VE GRAMAJ BELLİ DEĞİL

Simidin yeni fiyat ve gramajının belirlenebilmesi için İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya; Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fatih Aysel ile simit üreticileri bir araya geldi. İstiklal Simit Sarayı’ndaki toplantıda yeni tarife üzerine konuşuldu. Toplantı sonrası gazetemize konuşan Fatih Aysel, “Zam yapmayalım diye çalışıyoruz ama net bir şey yok. Gramaj üzerine görüşmeler sürüyor. Asgari ücret zammı, un fiyatları, KDV ve pos oranlarının yükselmesinden esnaf dertli. Bu artışlar simide zam talebini gündeme getiriyor, çift gramaj ihtimal olarak masaya geldi ama ortadan kalktı. Henüz fiyat ve gramaj net değil, çalışmalar sürecek” dedi.

BİR ARAYA GELDİLER-Söz konusu zam toplantısı Oda Başkanı Fatih Aysel, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ve simit esnafının katılımıyla düzenlendi.

15 TL OLMASI KONUŞULUYOR-Yeni yılla birlikte 100 gramı 12 lira 50 kuruşa satılan simit fiyatının 15 TL yapılması gündemde.