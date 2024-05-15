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15 May 2024 - 18:44- Gündem G:

Simite bir zam daha gündemde

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Yeni yılla birlikte fiyatı artarak 100 gramı 12 lira 50 kuruşa satılan simit fiyatına bir kez daha zam gelmesi gündemde. Konuyla ilgili esnaf oda temsilcileri, üreticiler ve İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri toplantı yaptı.

Muhammet Emin Can
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Simite bir zam daha gündemde
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YILBAŞINDA 2 LİRA 50 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

1 Ocak 2024 öncesi 100 gram simidin 10 TL’den satıldığı Kocaeli’de yeni yılla birlikte simit zamlanmıştı. Gramajı aynı kalan simitte fiyat 12 lira 50 kuruş olmuştu. Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetimi tarafından kabul edilen zammın üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen bir zam gelişmesi daha gündemde. Söz konusu yeni zamla simidin 15 TL’den satılması bekleniyor. Gramaj konusunda 100 ve 120 olmak üzere çift gramaj uygulaması gündeme gelse de bu ihtimalin ortadan kalktığı öğrenildi.

HENÜZ FİYAT VE GRAMAJ BELLİ DEĞİL

Simidin yeni fiyat ve gramajının belirlenebilmesi için İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya; Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fatih Aysel ile simit üreticileri bir araya geldi. İstiklal Simit Sarayı’ndaki toplantıda yeni tarife üzerine konuşuldu. Toplantı sonrası gazetemize konuşan Fatih Aysel, “Zam yapmayalım diye çalışıyoruz ama net bir şey yok. Gramaj üzerine görüşmeler sürüyor. Asgari ücret zammı, un fiyatları, KDV ve pos oranlarının yükselmesinden esnaf dertli. Bu artışlar simide zam talebini gündeme getiriyor, çift gramaj ihtimal olarak masaya geldi ama ortadan kalktı. Henüz fiyat ve gramaj net değil, çalışmalar sürecek” dedi.

 

Simite bir zam daha gündemde

BİR ARAYA GELDİLER-Söz konusu zam toplantısı Oda Başkanı Fatih Aysel, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ve simit esnafının katılımıyla düzenlendi.

 

Simite bir zam daha gündemde

15 TL OLMASI KONUŞULUYOR-Yeni yılla birlikte 100 gramı 12 lira 50 kuruşa satılan simit fiyatının 15 TL yapılması gündemde.

# Kocaeli, yeni, simit, Zam

15 May 2024 - 18:44 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

Ahmet K. - "30 Nis 2024 — Simit ve Ekmek fiyat tarifelerinde Ticaret Bakanlığı'nın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi."

Yasa böyle diyor ama fırıncılar odasının bakanlığı taktığı yok ki. Helal olsun demekten başka bir şey yok, devlet içinde devletler..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 20:43
05

Körfezli Savaşçı - Bence 20 tl olması şart hiç olmazsa kimse almaz sonrası no prablam

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 19:44
04

Emekli41 - Bu pos cihazları yetti artık!; %3.32 direk kesinti! pos cihazı bakım kira hat kağıt vs masrafları ile %4 gideri var. Müşteriden komisyon isteme dönemi başlar yakında! Esnaflık bitti! dayanamıyoruz artık.

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 15 Mayıs 19:16
03

Ks1966 - Sayenizde yıllar önce simit yemeyi bıraktım. İsterseniz 50 TL yapın. Zam yaptıkça üretim/satış oranlarınız düşüyor. Bu ülkede çay-simit hesabı yapanlar hesaplarını revize edip güncellesinler.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 19:12
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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